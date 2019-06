Discover Capital GmbH: Multimanager-Boutique SQUAD Fonds startet DGAP-News: Discover Capital GmbH / Schlagwort(e): Fonds Discover Capital GmbH: Multimanager-Boutique SQUAD Fonds startet 05.06.2019 / 15:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Das von der Discover Capital GmbH gegründete Label "SQUAD Fonds", unter dem sich bereits mehrere erfolgreiche Fondsberater mit ihren eigenen Fondsprojekten selbstständig gemacht haben, tritt ab Juni mit einem neuen gemeinsamen Erscheinungsbild als Multimanager-Boutique auf. Mit einer neuen Internetpräsenz ( www.squad-fonds.de) und einem neuen Corporate Design erfolgt der Auftritt gegenüber den Fondsanlegern nun vorrangig unter SQUAD Fonds und nicht mehr unter Discover Capital, wie bisher. "Wir haben gemerkt, dass wir mit unseren sechs erfolgreichen Fonds, die von verschiedenen GmbHs beraten werden und inzwischen mehr als 700 Mio. EUR verwalten, den am Markt bereits etablierten Namen SQUAD mehr in den Vordergrund stellen müssen", meint Stephan Hornung, Gründer und selbst Fondsberater der zwei erfolgreichen Fonds SQUAD Growth und SQUAD Value. SQUAD Fonds versteht sich als Plattform für spezialisierte Fondsboutiquen, die in kleinen Teams den jeweiligen Fonds beraten. Das Wort "SQUAD" stammt aus dem Englischen und bedeutet soviel wie "ein kleines Team von Spezialisten". "In unserem Fall sind es kleine Teams von Investmentspezialisten, die sich durch eine Stockpicking-Kompetenz auszeichnen", fügt Christian Struck hinzu, der die Discover Capital GmbH 2004 mitgegründet hat. Als Spezialisten für Event-orientierte Investments stießen zum Beispiel Fabian Leuchtner und Dimitri Widmann im Jahr 2016 zur SQUAD Fondsfamilie. Zuvor waren beide bei Flossbach von Storch tätig. Alexander Kapfer, der den internationalen Aktienfonds SQUAD Makro seit 2010 berät, hat zuvor den FIVV Aktien Global Select UI gemanagt und dafür mehrere Auszeichnungen als einer der besten Fonds 2009 erhalten. Neben dem Produktmanagement und anderen administrativen Tätigkeiten übernimmt die Multimanager-Boutique SQUAD Fonds vor allem den Vertrieb und die Kundenbetreuung. Zu den SQUAD-Fonds zählen: SQUAD Value, offensiver Mischfonds mit Fokus auf europäische Aktien und Spezialsituationen SQUAD Growth, Aktienfonds für europäische Nebenwerte SQUAD European Convictions, Aktienfonds für europäische Nebenwerte SQUAD Makro, globaler Mischfonds mit Aktienschwerpunkt und Makrokomponente SQUAD Aguja Opportunities, globaler Mischfonds mit Fokus auf Spezialsituationen SQUAD Point Five, Aktienfonds für weltweite Nebenwerte Weitere Informationen finden Sie unter www.squad-fonds.de/. Ansprechpartner: Rick Heidel heidel@squad-fonds.de und Michael Kugelmann kugelmann@squad-fonds.de SQUAD Fonds Discover Capital GmbH Am Silbermannpark 1a 86161 Augsburg Tel.: 0821/455420-60 05.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 819339 05.06.2019 AXC0223 2019-06-05/15:00