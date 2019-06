Das Battle-Royale-Minispiel ist jetzt auf Snapchats Multiplayer-Gamingplattform erhältlich

Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung, gab heute die Markteinführung seines rasanten Battle-Royale-Spiels, Tiny Royale, bekannt. Dieses neue Produkt ist exklusiv auf der neuen Echtzeit-Multiplayer-Gamingplattform - Snap Games von Snap Inc (NYSE: SNAP) verfügbar.

Tiny Royale ist ein Multiplayer-Shooter aus der Vogelperspektive, mit dem das Battle-Royale-Spielerlebnis für die Snapchat-Plattform neu erfunden wird. Bei Tiny Royale können Spieler benutzerdefinierte Charaktere auswählen und ein Team mit Freunden bilden oder sich im Alleingang in kurzen zweiminütigen Runden plündernd und schießend den Sieg erkämpfen. Bis zu 30 Spieler können gleichzeitig in Teams von bis zu vier Freunden kämpfen. Im Spielverlauf können Spieler Charaktere und Waffen sowie Gesundheitspakete freischalten, während die Spielumgebung im Laufe des Matches schrumpft, bis nur noch ein Spieler oder ein Team übrig ist.

"Wir freuen uns, als eines der ersten Unternehmen ein Gaming-Erlebnis auf Snapchat vorzustellen", so Bernard Kim, Publishing-Leiter bei Zynga. "Spieleentwickler erhalten selten die Chance, ein völlig neues Erlebnis auf einer aufstrebenden Plattform zu kreieren, daher war unser Team begeistert, das Battle-Royale-Genre im Rahmen eines rasanten Spiels neu zu gestalten, um auf Snap Games Aufsehen zu erregen."

"Auf Snap Games dreht sich alles darum, Spielern die Möglichkeit zu bieten, neue Wege zu erkunden, um mit Freunden zusammenzuspielen, und Tiny Royale ist dafür das beste Beispiel", so Will Wu, Leiter für Snap Games bei Snap. "Wir haben die Gelegenheit ergriffen, Spiele von einem weltweit führenden Anbieter von mobilen Spielen wie Zynga für unsere Plattform entwickeln zu lassen, und wir sind gespannt darauf, wie unsere Community diese neue Art der Interaktion findet."

Snap Games ist für synchrones, mobiles Spielen unter Freunden konzipiert und wurde in der leistungsstarken Spiel-Engine PlayCanvas entwickelt. Die Plattform, die im April eingeführt wurde, bietet eine kuratierte Auswahl an Original- und Drittanbieter-Spielen. Ab heute können Snapchatter direkt aus Snapchats Messaging-Funktion Chat in Tiny Royale eintauchen. Darüber hinaus können Spieler nahtlos mit ihren Freunden sowohl über Text- als auch sprachbasierte Chat-Funktionen während des Spiels kommunizieren, um mit Live-Gesprächen das Tiny Royale Spielerlebnis auf Snapchat noch viel aufregender zu gestalten.

Tiny Royale wird zudem diesen Sommer eine Bündnisfunktion mit Rangstufen unter dem Titel Tiny Royale Leagues einführen. Diese Funktionwird die Rivalität unter den Spielern stärker schüren, indem Gruppen von je 100 Personen, die wiederum in 20 Rangstufen unterteilt sind, zusammengewürfelt werden. Die Spieler werden innerhalb begrenzter Zeitfenster darum kämpfen, in der Rangliste aufzusteigen, indem sie auf Grundlage ihrer Leistung Trophäen und Belohnungen gewinnen.

