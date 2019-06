=== 06:15 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 1H, Ehningen 07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK in Frankfurt), Heidelberg *** 08:00 DE/Auftragseingang April saisonbereinigt PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm 08:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 10:00 DE/Rocket Internet SE, HV, Berlin 10:00 DE/Gerresheimer AG, HV, Düsseldorf 10:00 DE/Xing SE, HV, Hamburg 10:00 DE/Windeln.de SE, HV, München 10:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, HV, Hannover 10:00 DE/Aumann AG, HV, Beelen *** 11:00 EU/BIP 1Q (3. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,2% gg Vj vorläufig: 2. Veröff.: +0,4% gg Vq/+1,2% gg Vj zuvor: 4. Quartal: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone, Vilnius *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 1Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +3,5% gg Vq 1. Veröff: +3,6% gg Vq zuvor: +1,3% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: -0,9% gg Vq 1. Veröff: -0,9% gg Vq zuvor: +2,5% gg Vq *** 14:30 US/Handelsbilanz April PROGNOSE: -50,80 Mrd USD zuvor: -50,00 Mrd USD *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 212.000 zuvor: 215.000 16:00 US/IWF, PK zu den Artikel-IV-Konsultationen USA, Washington 16:45 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK nach Gespräch mit den Länder-Regierungschefs, Berlin 19:00 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) beim Council on Foreign Relations, New York - DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz - Börsenfeiertag Südkorea ===

