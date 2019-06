Das letzte Kapitel des Altersvorsorge-Trainings: Viele Menschen träumen vom vorzeitigen Ruhestand. Wäre es nicht toll, nie wieder zu arbeiten - und trotzdem keine Einbußen bei der Rente hinnehmen zu müssen?

Der klassische Weg in den Vorruhestand führt zumindest bei Arbeitnehmern über die Rente mit 63. Sie ermöglicht es seit 2014, bereits mit 63 Jahren abschlagsfrei in den Ruhestand zu gehen. Voraussetzung ist, dass Sie zu diesem Zeitpunkt bereits 45 Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt haben. Hierzu zählen etwa auch Phasen der Kindererziehung, der Wehr- oder Zivildienst oder Arbeitslosigkeit, solange Arbeitslosengeld 1 bezogen wurde.

Wer von der Rente mit 63 profitiertDie Rentenlücke im vorzeitigen Ruhestand

Wichtig ist hier erneut, sich Ihren konkreten Finanzbedarf realistisch vor Augen zu führen. Dafür kalkulieren Sie erneut Ihre Rentenlücke - diesmal mit der geringeren ...

