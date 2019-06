Die Adidas-Aktie stieg am 28. August 2018 bei 218,00 Euro auf ein neues Allzeithoch an und fiel danach bis zum 27. Dezember wieder auf das Niveau von 178,15 Euro zurück. Hier gelang den Käufern die Wende, sodass der Wert bis zum Januar wieder bis an den Abwärtstrend seit August vordringen konnte. Im ersten Anlauf erwies sich diese Hürde noch als zu hoch. Sie konnte erst nach einem Rücklauf auf die Marke von 195,00 Euro überwunden werden.

In der Spitze drang die Adidas-Aktie daraufhin bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...