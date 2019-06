Der 2017 am schnellsten wachsende Themenpark von Disney (WKN:855686) konnte die starken Zahlen des vergangenen Jahres wiederholen. Disneys Animal Kingdom in Florida zog 2018 13,75 Millionen Gäste an, wie der Branchendienst Themed Entertainment Association meldet, eine 10-prozentige Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. Wenn man noch den 15-prozentigen Anstieg bei den Drehkreuzklicks für den Park im Jahr 2017 hinzunimmt, kommt man auf einen 27-prozentigen Anstieg in den letzten zwei Jahren. Noch vor ...

