Pepsi MAX setzt alles auf eine Karte und geht bei der Pepsi MAX Taste Challenge 2019 in ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem meistverkauften zuckerfreien Konkurrenzprodukt in Deutschland. FOR THE LOVE OF IT - passend zum Slogan der Marke ermutigt Pepsi MAX Menschen, alles für ihre Liebe zu zuckerfreier Cola zu geben und sie mit allen Sinnen zu erleben. In diesem Sommer ruft die Marke daher alle Zero Zucker-Fans dazu auf, Pepsi MAX bei einer der bundesweiten Taste Challenges live zu verkosten. Welche Cola entscheidet den Geschmackstest für sich? Deutschland entscheidet!



Pepsi MAX fordert Cola-Fans dazu auf, ihren Geschmack auf die Probe zu stellen und bei Blindverkostungen zu entscheiden, welche der beiden führenden zuckerfreien Cola-Marken am besten schmeckt. Bei Veranstaltungen in ganz Deutschland, etwa bei Festivals wie Rock am Ring oder in den Innenstädten von u.a. München, Frankfurt, Köln und Hamburg, erhalten die Teilnehmer zwei identisch aussehende Becher zuckerfreier Cola und können direkt ihr Geschmacksurteil abgeben.



Bereits 1970 rief Pepsi erstmalig zur Taste Challenge auf - 2018 brachte Pepsi MAX die berühmte Challenge dann auf mutige und erfrischende Weise in elf europäische Länder zurück. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr macht Pepsi MAX die Taste Challenge 2019 nun noch größer - mit den Sampling-Events in den größten Städten des Landes sollen in diesem Sommer erneut mehr als 100.000 Geschmackskontakte generiert werden.



"2018 haben wir die berühmte Taste Challenge zurückgebracht und bei den Konsumenten einen unglaublichen Erfolg erzielt. Mit der diesjährigen Pepsi MAX Taste Challenge werden wir mögliche Vorurteile, welche Cola besser schmeckt, erneut in Frage stellen und diejenigen überraschen, die mit Pepsi MAX ihre neue Lieblingscola entdecken. Wir sind zuversichtlich, dass wir noch mehr Menschen von unserem Geschmack begeistern werden!", so Mark Kirkham, Head of Marketing und Innovation, PepsiCo West Europe Beverages.



Unterstützt werden die Live-Events durch eine reichweitenstarke 360°-Kampagne mit einer digitalen Aktivierung auf TV-Niveau mit 135 Millionen Kontakten und einer nationalen Geld-Zurück-Aktion am POS.



Die Pepsi MAX Taste Challenge 2019 startet bei Rock am Ring am Nürburgring (07.-09. Juni 2019) und tourt von dort durch ganz Deutschland. Mehr Informationen zu Pepsi MAX und der Pepsi MAX Challenge gibt es unter https://www.pepsi.de/ oder unter https://www.facebook.com/PepsiMax/.



