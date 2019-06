Allerthal-Werke AG: Audi AG soll Auskunft geben! DGAP-News: Allerthal-Werke AG / Schlagwort(e): Rechtssache Allerthal-Werke AG: Audi AG soll Auskunft geben! 05.06.2019 / 16:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Allerthal-Werke AG: Audi AG soll Auskunft geben! Die Allerthal-Werke AG hat heute ein Auskunftserzwingungsverfahren gemäß § 132 Abs. 1 AktG gegen die Audi AG, Ingolstadt, vor dem Landgericht München anhängig gemacht. Auf der Hauptversammlung der Audi AG am 23. Mai 2019 in Neckarsulm wollte der Vorstand der Audi AG den anwesenden Aktionären keine Auskunft darüber geben, wie sich eine Anzahl von insgesamt 30 (dreißig!) anhängigen Ermittlungsverfahren auf die Unternehmensorgane in Vorstand und Aufsichtsrat sowie auf andere Mitarbeiter des Audi-Konzerns aufteilt. Die Auskunft wurde verweigert mit dem Hinweis, dass die Nennung der Anzahl der laufenden Verfahren je Gruppe Rückschluss auf die betreffenden Personen zuließe. Wie dieser Rückschluss gezogen werden kann, blieb offen. Dieser Auskunftsverweigerung war während der Hauptversammlung die von Vorstand und Aufsichtsrat des Audi-Konzerns eifrig bekundete Absicht vorangegangen, nun unbedingt und rückhaltlos und ohne Ansehen der Person zur Aufklärung der "Dieselthematik" beitragen zu wollen. Davon spürten die anwesenden Aktionäre zu wenig. Die Allerthal-Werke AG will sich mit der Antwortqualität nicht zufrieden geben und strebt gerichtliche Klärung an. Köln, 5. Juni 2019 Der Vorstand Ansprechpartner bei Rückfragen: Alfred Schneider Vorstand der Allerthal-Werke AG Friesenstraße 50, 50670 Köln Tel. (02 21) 8 20 32 - 0 Fax (02 21) 8 20 32 - 30 E-Mail: alfred.schneider@allerthal.de Internet: www.allerthal.de 05.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Allerthal-Werke AG Friesenstraße 50 50670 Köln Deutschland Telefon: 0221 / 820 32 - 0 Fax: 0221 / 820 32 - 30 E-Mail: silvia.schneider@allerthal.de Internet: www.allerthal.de ISIN: DE0005034201 WKN: 503420 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hannover, Stuttgart EQS News ID: 820079 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 820079 05.06.2019 ISIN DE0005034201 AXC0260 2019-06-05/16:17