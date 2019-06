Neustadt (Wied)/Köln (ots) -



Aktiv sein und den Moment genießen: In den Sommermonaten geht es raus in die Natur. Ab sofort mit dabei sind die neuen BIRKENSTOCK Adventure-Sandalen mit innovativer und besonders robuster Sohle für Fußbett-Komfort auch abseits befestigter Straßen. Gemeinsam mit Globetrotter, Europas größtem selbstständigem Outdoor-Händler, feiert BIRKENSTOCK im Juni den Launch der neuen Outdoor-Kollektion.



BIRKENSTOCK Adventure: Fußbett mit neuer Sohle



Mit der neuentwickelten, besonders trittsicheren BIRKENSTOCK Adventure-Sohle werden die Lieblingssandalen zu aktiven Allroundern: Erstmals wird mit Hilfe modernster Injektionstechnik eine Zweikomponenten-Polyurethansohle direkt an das original BIRKENSTOCK Kork-Latex-Fußbett geschäumt. Das Ergebnis sind besonders rutschfeste, abriebarme und flexible Styles mit einer Zwischensohlendämpfung, die Aufprallkräfte deutlich reduziert, und einer extragriffigen Sohle für einen sicheren Auftritt auf jedem Terrain. Zuverlässiger Begleiter ist auch bei der Adventure-Kollektion das BIRKENSTOCK Fußbett. Der natürlichen Trittspur des Fußes im Sand nachempfunden, bietet es viel Freiraum für die Zehen und hilft, die Füße zu entlasten.



Deutschland-Launch mit Globetrotter



Pünktlich zum Start des meteorologischen Sommers feiern die neuen BIRKENSTOCK Adventure-Sandalen Deutschland-Premiere bei Globetrotter, Deutschlands größtem Outdoor-Händler. Im Juni können sich Outdoor-Fans in den Globetrotter-Häusern in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, Köln und Stuttgart von der neuen BIRKENSTOCK Sohlentechnologie überzeugen.



Bereit für die Outdoor-Saison - Feet first



Der BIRKENSTOCK Klassiker Milano und das neue Modell Sonora bieten mit dem Fersenriemen festen Halt auf unebenem Untergrund. Der Arizona ist in der Adventure-Variante bestens für Spaziergänge durch den Wald und über Wiesen geeignet. Das Modell Sierra ergänzt die Kollektion mit einer feminineren Silhouette.



