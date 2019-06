Forscher der Technischen Universität Dresden haben festgestellt, dass höhere Trinkwasser-Temperaturen nicht unbedingt einen besseren Schutz vor Legionellen bieten. In der Regel reichen 55 °C aus, was einen effizienteren Betrieb von Solarwärmeanlagen ermöglicht. Bisher fordern die allgemein anerkannten Regeln der Technik eine Temperatur von 60 °C am Austritt des warmen Trinkwassers, um einen Befall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...