Bei der vorigen ordentlichen Hauptversammlung von Deutz stand - natürlich - auch die China-Strategie des Unternehmens im Blickfeld. Dazu gab es diese Woche Neuigkeiten. Und zwar sei ein "Wichtiger Meilenstein bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie in China erreicht", so Deutz. Um was es konkret geht: Deutz hat ein Joint Venture mit dem chinesischen Unternehmen SANY abgeschlossen, was "Chinas größter Baumaschinenkonzern" sei, so Deutz. Das Joint Venture soll dann Motoren produzieren, und zwar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...