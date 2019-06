Bonn (ots) - Die Grünen befinden sich im Umfragen-Aufwind. In den aktuellen Zahlen von Forsa überflügelt die Partei sogar erstmals die Union. Auch bei der Europawahl ging Bündnis90/Die Grünen gegenüber den beiden Volksparteien CDU und SPD, die beide herbe Verluste einstecken mussten, als klarer Gewinner hervor.



Und während sich die Große Koalition nun erneut mit Interna und Personalfragen beschäftigt, besetzen die Grünen mit der Klima- und Umweltpolitik ein Themenfeld, das derzeit nicht nur die öffentliche Debatte beherrscht, sondern gerade jungen Wählern am Herzen liegt.



Doch wie nachhaltig ist der Aufstieg der Grünen wirklich? Wird die Partei mit ihren Themen dauerhaft punkten können? Was bedeutet ihr Höhenflug für das Machtgefüge der Parteien? Wie nah ist eine schwarz-grüne Regierungskoalition und wie würde sie aussehen?



Alexander Kähler diskutiert u.a. mit:



- Dr. Isabelle Borucki, Politologin, Universität Duisburg-Essen - Dr. Wolfgang Gründinger, Publizist



