BERLIN (Dow Jones)--Bundesumweltministerin Svenja Schulz hat am Mittwoch der Rückkehr zur Atomenergie eine Absage erteilt und Forderungen in diese Richtung als "grotesk" bezeichnet. "Was wir im Klimaschutz ganz sicherlich nicht brauchen, ist eine Rückkehr zum Atomstrom. Sie birgt das Risiko eines Reaktorunfalls, sie beschert uns weiteren Atommüll, sie ist enorm teuer", sagte die SPD-Politikerin in einer aktuellen Stunde des Bundestags zur Klimaschutzpolitik der Bundesregierung. "Ich fordere hier noch mal sehr deutlich: Schluss mit dieser Geisterdebatte."

Zuvor hatte die konservative Werteunion der CDU eine verlängerte Laufzeit für Atomkraftwerke vorgeschlagen, damit Deutschland seine Klimaziele leichter erreichen könne. Alexander Mitsch, Chef der konservativen Werteunion, empfahl einen vorgezogenen Kohleausstieg und im Gegenzug Atomkraftwerke länger laufen zu lassen. Die neue Präsidentin des CDU-Wirtschaftsrats, Astrid Hamker, hatte den schnellen Atomausstieg als Kurzschlussreaktion bezeichnet. Der parallele Ausstieg aus Kohle- und Atomstrom schade dem Wirtschaftsstandort, so Hamker. Anders als Deutschland könne das Atom-Land Frankreich seine Klimaziele erreichen.

Die Grünen kritisierten unterdessen, dass die Bundesregierung in ihrer Klimaschutzpolitik zur Verringerung des Kohlendioxid-Ausstoßes zu zögerlich vorgehe.

"Wir brauchen einen festen, klaren CO2-Preis und vor allen Dingen: wir brauchen endlich klare Rahmenbedingungen, den Ausbau der erneuerbaren Energien. Die treiben sie mit ihrer Politik nämlich im Moment aus dem Land", kritisierte der stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Oliver Krischer.

Die Windindustrie breche in Deutschland zusammen. "Das ist vor dem Hintergrund der Klimakrise unverantwortlich". so Krischer. "Handeln sie jetzt endlich, sitzen sie das Problem nicht weiter aus. Das ist unverantwortlich den nächsten Generationen gegenüber."

June 05, 2019 10:43 ET (14:43 GMT)

