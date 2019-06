Bewahrheiten sich die Umfragen steht Dänemark nach den Parlamentswahlen ein Regierungswechsel bevor. Neue Ministerpräsidentin wäre dann Mette Frederiksen.

Nur zehn Tage nach der Europawahl sind Millionen Dänen ein weiteres Mal an die Wahlurne getreten. Bei der dänischen Parlamentswahl können sie am Mittwoch noch bis zum Abend (20.00 Uhr MESZ) ihre Stimme abgeben. Im Anschluss wurden erste Prognosen dänischer Medien erwartet, in der Nacht zum Donnerstag sollte ein vorläufiges Ergebnis feststehen.

Bewahrheiten sich die Umfragen, stand dem nördlichsten der deutschen Nachbarländer ein Regierungswechsel ins Haus: Den Sozialdemokraten wurde ein klarer Wahlsieg vorhergesagt, womit ihre Parteichefin Mette Frederiksen Nachfolgerin des bisherigen liberalen Ministerpräsidenten Lars Løkke Rasmussen werden könnte. Nach Helle Thorning-Schmidt wäre sie die zweite Ministerpräsidentin in der Geschichte Dänemarks. Mit 41 Jahren wäre sie zudem so jung wie kein Regierungschef vor ihr.

Unmittelbar vor ...

