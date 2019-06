Pflegerinnen und Pfleger fordern einen Gesamt-Tarifvertrag, der Gesundheitsminister spielt den Ball zurück an die Beschäftigten. Das sorgt für Unmut.

Mit einem Pfeifkonzert ist Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch zum Auftakt der zweitägigen Gesundheitsministerkonferenz in Leipzig empfangen worden. Etwa 2000 Mitarbeiter von Kliniken und Heimen aus ganz Deutschland protestierten nach Angaben der Gewerkschaft Verdi für bessere Arbeitsbedingungen. Sie fordern einen bundesweiten Tarifvertrag für Altenpfleger sowie einen gesetzlich festgelegten Personalschlüssel in Gesundheitsberufen. Diese sollen den Personalmangel bekämpfen.

Spahn verließ gemeinsam mit Sachsens Gesundheitsministerin Barbara Klepsch ...

