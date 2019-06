Zürich (ots) - Die Ruag versucht, einen Interessenten für das

defizitäre Dornier-Werk in Oberpfaffenhofen zu finden. Nun zeigt

sich, dass eine Schliessung der Ruag Aerospace Services den

Bundesbetrieb teuer zu stehen käme, wie die «Handelszeitung» in ihrer

neusten Ausgabe schreibt. Gemäss einem internen Ruag-Papier aus dem

Jahr 2015 würde eine Schliessung des deutschen Wartungs- und

Produktionswerks rund 85 Millionen Euro (ca. 95 Mio. Franken) kosten,

davon allein 35 Millionen Euro für Personalkosten. Weitere

Millionenkosten würden für Rückbauten und Vertragsauflösungskosten

entfallen.



Ein Verkauf oder eine Schliessung des Dornier-Werks hätten auch

Konsequenzen für die Ruag-Werkstätte in der Schweiz, wie der

22-seitiger interne «Business Case» von August 2015 verdeutlicht.

Darin heisst es, dass die Geschäftsbereiche in Oberpfaffenhofen

«massgeblich beitragen zur Auslastung der Komponentenwerkstätten und

Engineeringkapazitäten in der Schweiz». Explizit nennt das Papier die

Ruag-Betriebe in Stans und Interlaken.



Die Ruag will sich zu den Sachverhalten nicht äussern: «Zu

internen Arbeitspapieren oder zu Details im Zusammenhang mit der

Entflechtung und Neuausrichtung geben wir keine Auskunft.»



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90