Warum gibt es immer häufiger Fälle von Vandalismus in Kirchenräumen? Und was tun die Gemeinden dagegen? Darüber berichtet das landespolitische Magazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz" des SWR Fernsehens am Donnerstag, 6. Juni 2019, ab 20:15 Uhr.



Marienstatuen mutwillig zerstört, Kirchenbänke und Altar beschädigt - für die katholische Gemeinde in Großholbach im Westerwald ein Schock! Viele Gläubige sind entsetzt, die Polizei ermittelt. Auch die evangelische Kirche in Dierdorf leidet seit Jahren unter Vandalismus, trifft nun Sicherheitsvorkehrungen. Laut Landeskriminalamt geht das auch vielen anderen Kirchen im Land so. Der Kriminologe Christian Pfeiffer sieht in den Taten ein Symptom für die Entfremdung zwischen Kirche und Gesellschaft. "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporterin Katharina Singer auf den Spuren des Vandalismus.



Moderation: Britta Krane



Weitere Themen der Sendung: - Die SPD im freien Fall - Kann Malu Dreyer die Partei wieder auf Erfolgskurs bringen? - Kritik an Verkehrskonzept - Bürger fordern mehr "Busse fürs Biebertal" - Immer jüngere Drogenkonsumenten an Schulen? - Lehrer schlagen Alarm - Zur Sache hilft: Ärger nach Hirn-OP - Jetzt wird's ernst: "Rettung naht!"



"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"



