Paris - Der weiter spürbaren Hoffnung auf sinkende US-Zinsen haben am Mittwoch andere Dinge gegenübergestanden. Nachdem die jüngste Rally in der Spitze noch um bis zu plus 0,7 Prozent weiterging, büsste der EuroStoxx50 mit den nicht mehr ganz so euphorischen US-Börsen seine Gewinne fast noch ein. Am Ende schloss der Leitindex der Eurozone 0,19 Prozent höher bei 3339,95 Punkten.

