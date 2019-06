In der Debatte über einen möglichen Preis für klimaschädliches Kohlendioxid (CO2) pocht Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) auf einen Ausgleich für Mehrkosten. "Wir sollten ganz klar machen, dass wir mit einer Bepreisung unterm Strich keine zusätzliche Belastung für die Bürger einführen", sagte Altmaier bei einem Kongress des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) am Mittwoch in Berlin. Daher gelte es auch darüber zu reden, "dass wir die Stromsteuer senken oder abschaffen". Dies solle dafür sorgen, dass der schon jetzt hohe Strompreis in Deutschland im Verhältnis zu anderen Ländern konkurrenzfähig sei.

Altmaier betonte, man müsse auch weitere Wirkungen prüfen. So sei das Problem nicht gelöst, dass eine CO2-Steuer wie auch eine Ausweitung des Emissionshandels dazu führten, dass es ländliche Räume schwerer hätten als Ballungsräume. In Städten gebe es ein besseres Angebot an öffentlichem Nahverkehr und meist auch besser isolierte Wohnungen./hoe/DP/fba

