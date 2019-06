Zug (awp) - Die Private Equity Holding (PEH) will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2018/19 (per Ende März) eine gegenüber dem Vorjahr unveränderte Dividende von 2 Franken auszahlen. Wiederum soll die Ausschüttung aus der Reserve aus Kapitalanlagen erfolgen, wie die Beteiligungsgesellschaft am Mittwoch mitteilte. Zudem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...