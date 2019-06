Pfäffikon (awp) - Die an der SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft Castle Alternative Invest hat das am 5. Dezember gestartete Aktienrückkaufprogramm vorzeitig beendet. Denn der vorgesehene Maximalanteil wurde bereits zurückgekauft. Gleichzeitig wird ein neuer Aktienrückkauf lanciert. Konkret wurden zum Zweck der Kapitalherabsetzung ...

