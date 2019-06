Der CSU-Politiker führt im Europaparlament die stärkste Fraktion und erhebt Anspruch auf den mächtigsten Posten in Brüssel. Damit fängt der Machtkampf erst an.

Im Streit um das Amt des EU-Kommissionschefs ringt der CSU-Politiker Manfred Weber um eine Mehrheit im Europaparlament. Am Mittwoch vereinbarte der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP) mit seinen Kollegen von Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen, binnen zwei Wochen gemeinsame politische Ziele für die nächsten fünf Jahre auszuarbeiten.

"Dies wird die Grundlage sein, zu der sich der nächste Präsident der Europäischen Kommission bekennen soll, um eine breite und stabile Mehrheit im Europäischen Parlament zu haben", heißt es in einer am Mittwochabend verbreiteten gemeinsamen Erklärung. Die inhaltliche Arbeit solle am 12. Juni beginnen und vor dem nächsten EU-Gipfel am 20. Juni abgeschlossen sein. Ob dieses Verfahren Weber den Spitzenposten sichert, ist allerdings offen.

Am Mittwochvormittag hatte sich Weber zunächst starke Rückendeckung seiner eigenen Fraktion im Europaparlament geholt: Die EVP-Abgeordneten wählten ihn fast einstimmig erneut zum Vorsitzenden. Anschließend lud Weber die übrigen proeuropäischen Parteien zu Gesprächen ...

