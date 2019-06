Berlin (ots) - Über Krieg und militärische Leistungen zu lesen, ist wichtig, um für die Zukunft Lehren zu ziehen und Frieden zu lernen. Noch wichtiger, weil eindringlich mahnender, ist es, authentisch über Mut und Leiden, über Tod und körperliche wie seelische Verletzungen, auch über Angst und deren Überwindung von denen zu erfahren, die überlebt haben.



So standen letztlich bei allem feierlichen Spektakel die Veteranen des D-Day vor 75 Jahren im eigentlichen Zentrum der Zeremonie im südenglischen Portsmouth, von wo aus die westlichen Alliierten die Landung über den Ärmelkanal starteten.



Ob dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump diese Historie und diese Mission endlich klar geworden ist inmitten der Feierlichkeiten von Portsmouth im Anblick der Veteranen des D-Day, bleibt im Augenblick nicht mehr als eindringliche Hoffnung.



Denn die Leichtfertigkeit, mit der der US-Präsident über die Zukunft des Bündnisses schwadroniert, ist ebenso alarmierend wie sein Spott über den Multilateralismus. Dabei sollte der D-Day doch eigentlich auch in Erinnerung rufen, dass allein Gemeinsamkeit zum Erfolg führt. Auch wenn er hart errungen werden muss.



