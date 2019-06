MacKenzie Bezos wurde nach ihrer Scheidung von Amazon-CEO Jeff Bezos zu einer der reichsten Frauen der Welt. Nun will sie andere an ihrem Reichtum teilhaben lassen und nimmt an der Kampagne 'The Giving Pledge' teil.Die Bewegung, der sich MacKenzie Bezos anschloss, wurde 2010 von Warren Buffett und Bill und Melinda Gates ins Leben gerufen. Damals gaben 40 der reichsten Amerikaner das Versprechen, mehr als die Hälfte ihres Vermögens für gute Zwecke zu spenden. Im Jahr 2013 entwickelte sich ...

