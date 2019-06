In keinem anderen europäischen Land verkauft Tesla mehr Autos als in Norwegen. In letzter Zeit mehren sich jedoch die Beschwerden - der Elektroautobauer ist auf der Zufriedenheitsskala weit nach unten abgerutscht.Norwegen als Vorreiter für ElektromobilitätNorwegen gilt als bedeutender Markt für Elektroautos. In keinem anderen Land werden pro Kopf so viele Elektroautos zugelassen wie dort, was nicht zuletzt an den kräftigen Subventionen liegen dürfte. Bis 2025 will das skandinavische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...