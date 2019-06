"Badische Zeitung" zu Schuldenberg/Italien:

"Tatsächlich türmt sich der Schuldenberg Italiens auf 132 Prozent. Nur Griechenland ist in der Eurozone noch höher verschuldet. Absolut gesehen sind es mehr als 2,3 Billionen Euro, mit denen Italien in der Kreide steht. Und dieser Schuldenberg wird wachsen, weil das Wirtschaftswachstum mau ausfällt und die Regierung in Rom bei den Staatsausgaben nicht gegensteuert. So wird es immer wahrscheinlicher, dass zum ersten Mal in der Eurozone ein Bußgeld gegen einen Schuldensünder verhängt werden wird. Die Gefahr wird zudem immer größer, dass die gesamte Eurozone wieder in eine Krise gerät, auch, weil Italiens Banken trotz erster Fortschritte auf einem gewaltigen Berg fauler Kredite sitzen. Das Land ist gerade dabei, nicht nur in Brüssel, sondern auch an den Kapitalmärkten immer mehr Vertrauen zu verspielen."/yyzz/DP/he

