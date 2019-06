Der amerikanische Industriekonzern Flexsteel Industries Inc. (ISIN: US3393821034, NASDAQ: FLXS) zahlt eine Quartalsdividende von 22 US-Cents je Anteilsschein an seine Investoren. Insgesamt ist die jetzige Zahlung die 310. Quartalsdividende in ununterbrochener Folge. Flexsteel hat seit 1938 jedes Jahr eine Dividende ausgeschüttet. Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 1. Juli 2019 (Record date: 14. Juni 2019). Auf das Jahr hochgerechnet liegt ...

