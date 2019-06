Bis zu sechs Börsengänge sind in diesem Jahr noch geplant. Aluflexpack startet als Hersteller von flexiblen Verpackungen auf Basis von Alufolien mit der ersten Notiz am 28. Juni. Es ist eine Tochter von Varta, dem Börsenneuling in Frankfurt. Dahinter steht der sehr umtriebige österreichische Unternehmer Michael Tojner. Er hatte Aluflexpack 2012 übernommen, um- und ausgebaut und erreicht in diesem Jahr wohl rund 200 Mio. Euro Umsatz. Es wird ein Test dafür sein, wie relativ kleine aber qualifizierte Unternehmen im Markt eingeschätzt werden. Gelingt der Börsenstart gibt es fünf weitere Anwärter, wovon der interessanteste voraussichtlich EQT ist. Bei EQT raten wir zur Zeichnung.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info