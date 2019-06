Pressemitteilung

SHL Telemedicine lädt zur ordentlichen Generalversammlung ein

Tel Aviv / Zürich 6. Juni 2019 - SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN) ("SHL"), ein führender Anbieter und Entwickler von fortschrittlichen persönlichen Telemedizinlösungen, gab heute bekannt, dass am 11. Juli 2019 um 13:00 Uhr (israelische Zeit) am Sitz des Unternehmens, 90 Yigal Alon Street, Ashdar Building, Tel-Aviv, Israel, die Generalversammlung der Aktionäre stattfinden wird. Die Traktandenliste umfasst:

Präsentation und Diskussion des Jahresabschlusses des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018, wie er vom Verwaltungsrat des Unternehmens (der "Verwaltungsrat") am 11. März 2019 genehmigt wurde. Zu diesem Punkt ist kein Beschluss erforderlich.

Die Wiederbestellung von Kost, Forer, Gabbay & Kasierer (Mitglieder von Ernst & Young Global) als externe Wirtschaftsprüfer des Unternehmens bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung und die Ermächtigung des Verwaltungsrates, die Vorgaben und Bedingungen für ihr Engagement festzulegen, einschliesslich unter anderem der Vergütung der externen Wirtschaftsprüfer.

Die Wiederwahl der derzeitigen Verwaltungsräte des Unternehmens in den Verwaltungsrat (mit Ausnahme der externen Verwaltungsräte, die für eine Amtszeit von jeweils 3 Jahren gewählt wurden), die bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre als Verwaltungsräte des Unternehmens fungieren. Die oben genannten aktuellen Verwaltungsräte, in alphabetischer Reihenfolge, sind: (1) Yariv Alroy, (2) Erez Alroy, (3) Prof. Amir Lerman, (4) Erez Nachtomy, and (5) Elon Shalev. Die Wahl jedes Kandidaten wird separat durchgeführt.

All dies ist in der Mitteilung an die Aktionäre auf der Website des Unternehmens ausführlicher beschrieben.

Der Stichtag wurde auf den 13. Juni 2019 festgelegt.

Ein oder mehrere Aktionäre, die Aktien halten, die mindestens ein Prozent (1%) der Stimmrechte in der Generalversammlung vertreten, können spätestens sieben (7) Tage nach dem Datum der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung schriftlich verlangen, dass der Verwaltungsrat einen Punkt auf die Traktandenliste der durchzuführenden ordentlichen Generalversammlung setzt. Dieser Punkt wird auf die Traktandenliste der ordentlichen Generalversammlung gesetzt, sofern der Verwaltungsrat ihn für geeignet hält, in der ordentlichen Generalversammlung behandelt zu werden. Sollte sich die Traktandenliste der ordentlichen Generalversammlung auf Verlangen des Aktionärs ändern, werden geänderte Abstimmungen und Bekanntmachungen spätestens vierzehn (14) Tage nach dem Datum der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung auf der Website der Gesellschaft unter http://www.shl-telemedicine.com/about-us/investorrelations/general-meeting (http://www.shl-telemedicine.com/about-us/investorrelations/general-meeting) verfügbar sein.

Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung wird nicht in Zeitungen veröffentlicht werden. Die vollständige Einladung zur ordentlichen Generalversammlung kann unter http://www.shl-telemedicine.com/about-us/investorrelations/general-meeting/ (http://www.shl-telemedicine.com/about-us/investorrelations/general-meeting/).heruntergeladen werden.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte

Martin Meier-Pfister, IRF Communications, Telefon: +41 43 244 81 40, shl@irfcom.ch

Kurzprofil SHL Telemedicine

SHL Telemedicine Ltd. ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer persönlicher Telemedizinsysteme spezialisiert und bietet umfassende Telemedizin-Lösungen inklusive Call-Center-Dienste, mit Fokus auf kardiovaskulären und verwandten Krankheiten, für Personen und Unternehmen im Gesundheitswesen an. SHL Telemedicine bietet seine Services und persönlichen Telemedizin-Geräte an Bezüger der telefonischen und Internet-Kommunikations-Technologie. SHL ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SHLTN, ISIN: IL0010855885, Security No.: 1128957). Weitere Informationen unter www.shl-telemedicine.com.

