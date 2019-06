The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT000B043518 UNICR.BK AUS. 14-19 12FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0244725328 INVESTCORP. 14/19 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DK97RD2 DEKABANK DGZ IHS.S.6632 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH28R2 HCOB HPF S.P28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000WLB9CY3 LBHT OPF MTN 09/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH35N6 HCOB MZP 5 12/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA USY48585BE59 KEB HANA BANK 14/19 REGS BD02 BON USD N

CA BIRE XFRA XS1075963485 BK OF IRELD 14/24 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA ASYA XFRA XS1076088001 OP-ASUNTOLUOTTOP.14/19MTN BD02 BON EUR N

CA XPAC XFRA LU0119391471 AMUN.II-EO BD NAM.A EO C FD00 EQU EUR N

CA X9IR XFRA LU0119402005 AMUN.II-EM.M.BD NAM.AEO C FD00 EQU EUR N

CA XPAU XFRA LU0119402427 AM.II-P.US HGH YLD A EO C FD00 EQU EUR N

CA X9IX XFRA LU0119426103 AMUN.II-TOP EU.NAM.C EO C FD00 EQU EUR N

CA X9I2 XFRA LU0119433570 AMUN.II-TOP EU.NAM.I EO C FD00 EQU EUR N

CA A4HQ XFRA LU0133584788 AMUN.II-EO BD NAM.C EO D FD00 EQU EUR N

CA X9IZ XFRA LU0133598812 AMUN.II-EM.M.BD NAM.AEO D FD00 EQU EUR N

CA X8LL XFRA LU0162480882 AM.II-P.STR.INC.NAMA EO C FD00 EQU EUR N

CA XPAZ XFRA LU0190649722 AM.II-P.GL H.Y. NAM.AEO C FD00 EQU EUR N

CA XPA1 XFRA LU0271656133 AMUN.II-GL.ECOLOGY AEO ND FD00 EQU EUR N

CA X9I4 XFRA LU0271656216 AMUN.II-GL.ECOLOGY HEO ND FD00 EQU EUR N

CA X9IH XFRA LU0271656307 AMUN.II-EUR.POT. A EO ND FD00 EQU EUR N

CA A4H4 XFRA LU0297469230 AMUN.II-GL.ECOL.AANN EOD FD00 EQU EUR N

CA HVLB XFRA LU0307383066 AMUN.II-EUR.POT.I EO CAP. FD00 EQU EUR N

CA A4HN XFRA LU0307383496 AMUN.II-GL.ECOL. C EUR C. FD00 EQU EUR N