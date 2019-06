CT: Exyte hat seit der Umfirmierung von M+W sein Profil deutlich geschärft. Welchen Trends folgen Sie derzeit? Büchele: Wir verstehen uns als Anbieter im Spezialanlagenbau und konzentrieren uns auf drei große Segmente: Halbleiter, Datencenter sowie Life Science & Chemicals, wobei wir bei Letzteren die Schwerpunkte auf Biopharma und die Spezialchemie legen - also Bereiche, die höhere Anforderungen stellen. Bei den Halbleitern treiben die Trendthemen "Internet der Dinge" sowie "autonomes Fahren" die Nachfrage nach Speicherchips. Diese Daten müssen irgendwo bleiben, deshalb werden Datencenter gebaut. In der Pharmabranche sehen wir einen Trend in Richtung Biopharma: Die Mengen sind dort sehr viel kleiner, die Anlagen sind zudem flexibler. Dort wird stark über Modularisierung diskutiert, ein Aspekt, der die Industrie aktuell sehr beschäftigt.

CT: Wie hart ist der Wettbewerb für Anlagenbauer, die Projekte ohne eigene Technologie abwickeln, und wie wichtig ist das branchenspezifische Know-how? Büchele: Das branchenspezifische Know-how ist in der Halbleiterbranche extrem wichtig, weil man dort Großanlagen mit entsprechenden Investitionsvolumina baut. Auch in der Pharmaindustrie ist das sehr wichtig, weil man sich dort keine Probleme leisten kann - insbesondere in der Validierung. Beim Bau von Datencentern kommt es vor allem auf eine ökonomische Temperaturkontrolle an. Dort ist der Wettbewerb am schärfsten. Es kommt uns zugute, dass große Anbieter, beispielsweise Cloud-Provider, bei ihren Projekten weltweit nur mit wenigen Firmen zusammenarbeiten wollen. Umgekehrt ist es so: Bei den Halbleiteranlagen steht für die Kunden so viel im Risiko, dass diese wenig Neigung verspüren, mit Neulingen ins Geschäft zu kommen. Der eventuelle Preisvorteil steht dort in keinem Verhältnis zum Risiko. Dieses besteht vor allem in Projektverzögerungen, die im Halbleitermarkt katastrophal sein können. Eine von uns gebaute Megafab ist bereits in 18 bis maximal 24 Monaten "ready for tool installation" - die Konkurrenz ist hier sehr überschaubar.

CT: Sie waren früher bei BASF und Linde ebenfalls für Großprojekte verantwortlich. Wie unterscheiden sich Halbleiterfabriken von verfahrenstechnischen Anlagen? Büchele: Eine Halbleiteranlage wird komplett anders geplant, als man das in anderen Anlagenbaubranchen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...