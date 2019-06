Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Renault nach dem von Fiat zurückgezogenen Fusionsangebot an Renault auf "Top Pick" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Die Renault-Aktie dürfte nun nachgeben, aber nicht in dem Maß, wie sie zuvor im Zuge der Meldung zur möglichen Fusion gestiegen sei, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den vergangenen Tagen sei das Wertpotenzial der Renault-Aktie deutlich geworden. Der Experte betonte die positive Dynamik einer Fusion der beiden Autohersteller und hält einen Zusammenschluss nach wie vor für nicht vollständig ausgeschlossen. Es sei aber offenbar schwierig, den französischen Staat für einen solchen Deal zu gewinnen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2019 / 01:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2019 / 01:22 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN FR0000131906

AXC0048 2019-06-06/07:50