Knapp ein Jahr nach der offiziellen Eröffnung der Produktionsstätte "Neue Technologien", investiert Faubel weitere drei Millionen Euro in ein Bauprojekt am Hauptsitz in Melsungen. Dafür wird am Schwarzenberger Weg ein Gebäude aus dem Jahr 2002 aufgestockt. Derzeit befindet sich nur eine Etage mit Büro- und Lagerflächen über dem Produktionsbereich Rollendruck. Die 1. Etage soll bis Ende 2019 abgerissen und durch zwei Etagen Büros, Besprechungs- und Sozialräume ersetzt worden sein. Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...