FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des "Erinnerungstages" geschlossen.

FREITAG: An den chinesischen Kernlandbörsen sowie in Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Drachenbootfest" geschlossen.

TAGESTHEMA

Fiat Chrysler hat das Fusionsangebot für Renault überraschend zurückgezogen. Man sei zwar nach wie vor von der Logik des Vorschlags überzeugt, "es hat sich jedoch gezeigt, dass die politischen Bedingungen in Frankreich derzeit für einen erfolgreichen Deal nicht gegeben sind", teilte Fiat Chrysler in der Nacht mit. Informierte Personen sagten, dass der Renault-Partner Nissan den Zusammenschluss im Volumen von 40 Milliarden US-Dollar nicht unterstützt habe und Paris deswegen mehr Zeit für Verhandlungen gefordert habe. Während einer langen Board-Sitzung habe der französische Staat als Renault-Hauptaktionär erklärt, dass die Hauptbedingung für das Zustandekommen der Megafusion quasi die Zustimmung Nissans sei. Ein Deal mit Fiat Chrysler müsse danach zu der Allianz mit dem japanischen Partner passen, so die eingeweihten Personen. Die beiden Nissan-Vertreter im Renault-Board wollten sich allerdings bei einer Abstimmung enthalten, was wiederum Zweifel hinsichtlich des Erhalts der jahrzehntelangen Partnerschaft geweckt habe. Paris habe daraufhin das Votum verschieben wollen. Daraufhin habe Fiat Chrysler den Fusionsvorschlag zurückgezogen.

TAGESTHEMA II

Der EZB-Rat dürfte seine Geldpolitik unverändert lassen und die lange erwartete Zinsgestaltung der dritten Serie sehr langfristiger und gezielter Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO3) bekannt geben. Außerdem veröffentlicht der Rat neue Stabsprojektionen zu Wachstum und Inflation. Experten erwarten, dass sowohl die Leitzinsen und der diesbezügliche Ausblick wie auch das Anleiheportfolio unverändert bleiben werden. Das bedeutet: Die Zinsen bleiben mindestens bis Ende 2019 auf ihrem jetzigen Niveau, und die Erträge aus fällig gewordenen Anleihen werden deutlich über den Zeitpunkt der ersten Zinserhöhung hinaus voll wieder angelegt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:15 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 1H

07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, ausführliches Jahresergebnis

10:00 DE/Rocket Internet SE, HV

10:00 DE/Gerresheimer AG, HV

10:00 DE/Xing SE, HV

10:00 DE/Windeln.de SE, HV

10:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, HV

10:00 DE/Aumann AG, HV

DIVIDENDENABSCHLAG

Cewe Stiftung & Co KGaA 1,95 EUR DWS GROUP GmbH & CO KGAA 1,37 EUR Gelsenwasser AG 21,16 EUR Krones AG 1,70 EUR Rhön-Klinikum AG 0,29 EUR Wasgau P.& H. AG 0,12 EUR Wüstenrot + Württembergische AG 0,65 EUR EDAG Engineering Group AG 0,75 EUR Vodafone Group plc 0,0416 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Auftragseingang April saisonbereinigt PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm - EU 11:00 BIP 1Q (3. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,2% gg Vj vorläufig: 2. Veröff.: +0,4% gg Vq/+1,2% gg Vj zuvor: 4. Quartal: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% - US 14:30 Produktivität ex Agrar 1Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +3,5% gg Vq 1. Veröff: +3,6% gg Vq zuvor: +1,3% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: -0,9% gg Vq 1. Veröff: -0,9% gg Vq zuvor: +2,5% gg Vq 14:30 Handelsbilanz April PROGNOSE: -50,80 Mrd USD zuvor: -50,00 Mrd USD 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 212.000 zuvor: 215.000

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2021 Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2024 Auktion 1,00-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2030 im Gesamtvolumen von 2 Mrd bis 3 Mrd EUR Auktion 1,00-prozentiger und inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2030 im Volumen von 250 Mio bis 750 Mio EUR 10:50 FR/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 7,5 bis 9,0 Mrd EUR, davon: 2,75-prozentige Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 0,50-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2029 1,25-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2036 1,50-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2050 11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2022 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2038 im Volumen von 15 Mrd HUF

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.149,00 0,03 S&P-500-Future 2.865,50 -0,02 Nikkei-225 21.280,33 0,04 Schanghai-Composite 2.905,40 -0,02 +/- Ticks Bund -Future 166,56 4 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.980,81 0,08 DAX-Future 11.987,50 -0,07 XDAX 11.995,59 -0,02 MDAX 25.190,67 0,60 TecDAX 2.772,92 1,08 EuroStoxx50 3.339,95 0,19 Stoxx50 3.086,37 0,24 Dow-Jones 25.539,57 0,82 S&P-500-Index 2.826,15 0,82 Nasdaq-Comp. 7.575,48 0,64 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 168,76 +26

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften wenig verändert starten. Das Geschäft dürfte ruhig verlaufen im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidung der EZB am frühen Nachmittag. Im Fokus stünden unternehmensseitig die abgesagten Fusiosverhandlungen zwischen Fiat Chrysler und Renault, heißt es. Bei beiden Aktien stelle man sich auf Abgabedruck ein.

Rückblick: Gut behauptet - Die Börsen schlossen deutlicher unter den Tageshochs. Die Hoffnung auf eine baldige US-Zinssenkungen stützte die Kurse, ein schwacher ADP-Arbeitsmarktbericht aus den USA drückte im Verlauf dann aber ebenso auf die Stimmung wie ein mögliches Defizitverfahren gegen Italien. Italienische Vermögenswerte gerieten unter Druck, nachdem die EU-Kommission die Aufnahme eines Defizitverfahrens gegen Italien empfohlen hatte. Die Renditen italienischer Anleihen zogen spürbar an, kamen dann aber im Zuge der derzeiz allgemein dominierenden Zinssenkungsspekulation wieder zurück. Die Mailänder Börse zählte mit einem Minus von 0,4 Prozent zu den schwächsten in Europa, wobei die Kursverluste bei den italienischen Bankenaktien höher ausfielen. Voestalpine gaben 1,9 Prozent ab. Der Stahlkonzern hatte nach Steuern 44 Prozent weniger verdient.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Zyklische Werte wurden gemieden: So verloren Thyssenkrupp 2,5 Prozent. Autowerte fielen nach dem festeren Dienstag zurück. Nachdem SAP zuletzt unter der Schwäche der US-Technologiewerte gelitten hatten, gewannen sie 0,7 Prozent, gestützt von starken Geschäftszahlen des Wettbewerbers Salesforce in den USA. Varta verloren dagegen 4,8 Prozent. Varta will wegen starker Nachfrage die Akkuproduktion stärker ausbauen. Das Investitionsvolumen bezifferte Varta mit 100 Millionen Euro. Dass zur Finanzierung auch eine Kapitalerhöhung möglich sein könnte, drückte auf den Kurs. Positiv kam im Markt der Kauf der German Estate Group durch DIC Asset an. Die Aktie stieg um 5,1 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Die am Abend mitgeteilten Index-Änderungen in MDAX und SDAX hätten die Kurse der betreffenden Aktien kaum bewegt, hieß es bei Lang & Schwarz.

USA / WALL STREET

Fester - Die Spekulationen um eine mögliche baldige Zinssenkung in den USA sorgten für weitere Gewinne - nach der Rally am Vortag allerdings mit etwas gebremstem Tempo. Kaum Auswirkungen hatte das "Beige Book" der US-Notenbank. Die zwölf regionalen Zentralbanken meldeten für April und Mai beim Wachstum "eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vorquartal". Der enttäuschend ausgefallene ADP-Arbeitsmarktbericht für Mai wurde weggesteckt. Die Frage sei, ob es sich um einen einmaligen Ausrutscher nach unten handele oder die Zahlen Probleme anzeigten. Erhellung dürften die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag bringen, hieß es. Der Rückgang bei den Ölpreisen drückte auf die Energiewerte, der Sektor war im S&P-500 mit mimus 1,1 Prozent größter Verlierer. Der eingetrübte Wirtschaftsausblick und die Warnsignale vom Arbeitsmarkt stützten die Notierungen am Anleihemarkt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel um 1,7 Basispunkte auf 2,12 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.55 Uhr EUR/USD 1,1233 +0,1% 1,1227 1,1243 EUR/JPY 121,56 -0,1% 121,63 121,65 EUR/CHF 1,1166 +0,0% 1,1163 1,1151 EUR/GBR 0,8853 +0,1% 0,8847 0,8848 USD/JPY 108,21 -0,1% 108,34 108,19 GBP/USD 1,2689 +0,0% 1,2689 1,2710 Bitcoin BTC/USD 7.798,75 0,87 7.731,25 7.675,50

Nach den schwachen ADP-Arbeitsmarktdaten geriet der Dollar kurzfristig unter Druck. Die Daten verstärkten die ohnehin bestehenden US-Wachstumsängste und stärkten damit die Zinssenkungsfantasie, hieß es. Im späteren Tagesverlauf erholte er sich aber auf breiter Front komplett wieder. Zum Teil ließ sich das mit dem "Beige Book" erklären, das keine sonderlichen negativen Auswirkungen des US-chinesischen Handelskonflikts gezeigt habe, hieß es. Der Euro kletterte am Mittag nach den ADP-Daten in der Spitze auf 1,1307 Dollar und damit auf ein Siebenwochenhoch. Im späten US-Handel notierte der Euro dann aber wieder bei 1,1224 Dollar und damit nur knapp über seinem Tagestief. Belastet wurde die Gemeinschaftswährung vom sich zuspitzenden Konflikt der EU im Haushaltsstreit mit Italien.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,73 51,68 +0,1% 0,05 +9,4% Brent/ICE 60,74 60,63 +0,2% 0,11 +10,1%

Ein unerwarteter Anstieg der wöchentlichen US-Öllagerdaten schickte die Ölpreise auf den tiefsten Stand seit Januar. Die Vorräte stiegen gegenüber der Vorwoche um 6,7 Millionen Barrel. Analysten hatten dagegen einen Rückgang um 1,3 Millionen Barrel vorhergesagt. Damit erhielten die Nachfragesorgen, die den Ölmarkt zuletzt belastet hatten, neue Nahrung. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel zum US-Settlement um 3,4 Prozent auf 51,68 Dollar. Der US-Ölpreis ist damit in den "Bärenmarkt-Modus" abgerutscht. Seit dem jüngsten Hoch am 23. April hat WTI rund 22 Prozent eingebüßt.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.331,52 1.330,10 +0,1% +1,42 +3,8% Silber (Spot) 14,83 14,82 +0,1% +0,02 -4,3% Platin (Spot) 807,81 804,50 +0,4% +3,31 +1,4% Kupfer-Future 2,63 2,62 +0,2% +0,01 -0,5%

Die Diskussion um sinkende Zinsen trieb den Goldpreis zwischenzeitlich in die Nähe seines Jahreshochs. Im weiteren Verlauf gab er jedoch einen Teil der Gewinne wieder ab. Die Feinunze verteuerte sich zum US-Settlement um 0,4 Prozent auf 1.334 Dollar - der höchste Stand seit über drei Monaten.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

DÄNEMARK

Dänemark steht nach dem Sieg der oppositionellen Sozialdemokraten bei der Parlamentswahl vor einem Regierungswechsel. Die von Mette Frederiksen geführte Partei wurde am Mittwoch mit 25,9 Prozent der Stimmen stärkste Kraft. Das linke Lager kommt im Parlament künftig auf eine knappe absolute Mehrheit. Der liberale Ministerpräsident Lars Lökke Rasmussen räumte die Wahlniederlage des rechten Lagers ein. Vor allem die rechtspopulistische Dänische Volkspartei erlitt massive Stimmeneinbußen.

DEUTSCHLAND

Vor der Mitgliederentscheidung der Bremer Grünen über die Aufnahme von Koalitionsgesprächen hat sich deren Landesvorstand für Verhandlungen mit SPD und Linken ausgesprochen.

FLUGVERKEHR

Im Kampf gegen den Klimawandel will Frankreich den anderen EU-Staaten eine europaweite Flugsteuer vorschlagen. Diese Steuer könnte auf Flugtickets oder Kerosin aufgeschlagen oder durch Änderungen beim EU-Emissionshandel erhoben werden.

GELDPOLITK USA

Fed-Governeurin Lael Brainard hat sich offen für Zinssenkungen gezeigt. Zwar deutete sie in einem Interview nicht an, dass ein solcher Schritt unmittelbar bevorstehe. Sie sagte aber, dass die Handelspolitik der USA negativ für den Ausblick sei und sie die Daten sorgfältig prüfen werde, um über den nächsten Schritt der US-Notenbank zu entscheiden.

STROMTRASSE DEUTSCHLAND

Im Streit um den Netzausbau haben Bayern, Hessen und Thüringen einen Durchbruch erzielt. Es sei eine Lösung für "die letzte noch unklare Leitung" gefunden worden, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier am Mittwoch.

KONJUNKTUR USA

Die Wirtschaft in den USA hat sich laut dem Konjunkturbericht "Beige Book" im Frühjahr leicht belebt. Die die Unternehmen haben demnach die Auswirkungen der neuen Zölle weitgehend abgefedert. Die zwölf regionalen Zentralbanken meldeten demnach für April und Mai "eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vorquartal".

MEXIKO

Fitch hat die Bonitätsbewertung Mexikos um eine Stufe zurückgenommen auf BBB von BBB+. Der Ausblick wurde auf stabil von negativ erhöht.

USA / MEXIKO

Im Streit um die illegale Einwanderung aus Mexiko sieht US-Präsident Donald Trump keine ausreichenden Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den Regierungen beider Länder. Die Gespräche würden am Donnerstag fortgesetzt. Er wiederholte seine Drohung, dass ohne Einigung von Montag an Strafzölle in Höhe von fünf Prozent auf Importe aus Mexiko erhoben würden. Die Zölle würden dann monatlich erhöht. Mexikos Außenminister Marcelo Ebrard räumte nach den Gesprächen ein, die derzeitige Situation sei unhaltbar.

5G-AUKTION

Nach der 471. und letzten Runde lag das Gebotsvolumen insgesamt bei rund 6,241 Milliarden Euro, wie die Bundesnetzagentur als Veranstalterin mitteilte. Das waren knapp 89 Millionen mehr als am vorherigen Auktionstag.

INDEX-ÄNDERUNGEN

Die Deutsche Börse hat mit Wirkung vom 24. Juni folgende Index-Änderungen bekannt gegeben:

+ MDAX NEUAUFNAHME - Grenke HERAUSNAHME - Wacker Chemie + SDAX NEUAUFNAHME - Wacker Chemie - Eckert & Ziegler HERAUSNAHME - Grenke - Vossloh

VW

Die Ratingagentur Fitch hat ihr kurzfristiges Emittentenausfallrating (IDR) auf F1 von zuvor F2 angehoben. Das langfristige IDR bestätigte Fitch mit BBB+, der Ausblick ist stabil.

PROSIEBEN / RTL

Die beiden Unternehmen gründen ein Joint Venture für die Zukunftsmärkte Addressable TV und Onlinevideowerbung. Addressable TV und Onlinevideo ermöglichen das gezielte Ansprechen von Zuschauern und Nutzern mit Werbung.

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.