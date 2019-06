Die sehr schwachen Aktienmärkte am vergangenen Freitag führten zu kräftigen Käufen beim "sicheren Hafen" Gold. Am Montag begannen die Aktien schwach, drehten dann aber und holten ihre Verluste auf. Doch Gold legte weiter zu. Am Dienstag kam es an den Aktienmärkten zu einer massiven Rallye.

Den vollständigen Artikel lesen ...