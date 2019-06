der deutsche Leitindex vollzog zuletzt ein nahezu klassisches Mean Reverse an der 200-Tage-Linie. Das ist nichts ungewöhnliches. Entscheidend ist dann nur, wie dieses "Comeback" dann weiter verläuft. In diesem Falle war es ein Test der 200-Tage-Linie mit anschließendem zweifachen Gap-Closing. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...