Die Automobil-Branche steht enorm unter Druck. Um die Marktposition in einem schwierigen Marktumfeld zu verbessern, erwägte Fiat Chrysler (FCA) eine Fusion mit Renault. Wenige Tage später ist ein möglicher Deal bereits geplatzt: Es sei klar geworden, dass derzeit die politischen Voraussetzungen, damit ein solcher Zusammenschluss erfolgreich sei, in Frankreich nicht gegeben seien, teilte Fiat Chrysler in einer Stellungnahme mit.

