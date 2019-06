Wels (awp) - Die österreichische Fahrzeuggruppe KTM Industries verstärkt ihre Präsenz in Australien und Neuseeland. Die Tochtergesellschaft KTM Sportmotorcycle GmbH hat den Anteil an der Motorcycle Distributors Australia Pty Ltd auf 100 von zuvor 26 Prozent ausgebaut. Mit der vollständigen Übernahme dieser Firmenteile werden ...

