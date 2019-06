flatex Morning-news Öl (WTI): Es geht weiter abwärts mit den beiden Rohölleitkontrakten. ...

Es geht weiter abwärts mit den beiden Rohölleitkontrakten. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI (West Texas Intermediate) im Juli-Kontrakt an der US-Terminbörse NYMEX schickt sich bereits an, die gesamte Aufwertung seit Weihnachten wieder zu neutralisieren. In den nächsten Tagen und Wochen werden also besonders die News seitens der OPEC im Mittelpunkt stehen, denn der bis dato durch die OPEC ausgehandelte Deal mit dem Produktionskürzungen läuft Ende Juni aus. Aufgrund der Ölpreisentwicklung könnte von einer neuerlichen Förderkürzung zwecks der Stabilisierung des Rohölpreises auszugehen sein.

Zur Charttechnik: Der Preis für ein Fass WTI-Rohöls notierte am 24. Dezember 2018 bei 44,20 US-Dollar und bildete dann am 23. April 2019 bei 66,44 US-Dollar ein Hoch aus. Ausgehend von diesem Kursverlauf, wären die nächsten übergeordneten Auf- und Abwärtssequenzen näher abzuleiten. Die Widerstände fänden sich bei den Marken von 52,69/55,32/57,94/61,18 und 66,44 US-Dollar. Die Unterstützungen wären bei 49,45 und 44,20 US-Dollar in Betracht zu ziehen.

