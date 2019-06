flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex beendete den Mittwoch via Xetra mit ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex beendete den Mittwoch via Xetra mit einem mageren Plus von 0,08 Prozent bei 11.980,81 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 3,19 Mrd. Euro. Am Vormittag standen eine Reihe von Einkaufsmanagerindizes des Dienstleistungssektors im Mai für Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland, die Eurozone und Großbritannien im Fokus. Vor allem der deutsche Wert mit 55,4 Punkten und der der Wert für die Eurozone mit 52,9 Punkten wurden fester als erwartet publiziert. Den gesamten Mittwoch-Vormittag konnte sich der DAX oberhalb der 12.000-Punkte-Marke halten, doch der um 14:15 Uhr publizierte ADP-Arbeitsmarktbericht für den Monat Mai sendete bereits ein Warnsignal für die am Freitag um 14:30 Uhr vielbeachteten US-Arbeitsmarkdaten (NFP-Daten) für den Mai. Die US-Wirtschaft schuf gemäß der ADP-Daten im Mai nur 27.000 Stellen. Zwar ist dies immer noch ein Plus, doch dieses wurde deutlich höher und vor allem im sechsstelligen Bereich erwartet. Negativ fallen auch die 52.000 weggefallenen Stellen im Mai auf, die kleineren Unternehmen zuzuordnen sind (Unternehmen zwischen einem bis zu 49 Mitarbeitern) und auch im Bereich "Franchise-Unternehmen" gingen 4.800 Stellen verloren. Die umsatzstärksten europäischen Indizes und so auch der DAX reagierten durchweg auf das schlechte Zahlenwerk des US-Arbeitsmarktes und büßten den Großteil ihrer Tagesgewinne wieder ein. Die beste Performance der europäischen Leitindizes erzielte der Züricher SMI, der um 0,63 Prozent auf 9.658,62 Punkte anzog. Der EuroStoxx50 konnte um 0,19 Prozent auf 3.339,95 Zähler hinzugewinnen. In der finalen Betrachtung des Handelstages kann somit von einer immer noch positiv zu bewertenden Konsolidierung der Vortagesgewinne gesprochen werden. Ohnehin wies das Handelsvolumen nicht gerade auf immense Kauflaune hin. Das Gros der Marktteilnehmer wird sich zudem vor dem EZB-Zinsentscheid nicht stark aus dem Fenster gelehnt haben. Die führenden US-Indizes brachten am Mittwoch allesamt solide Zugewinne durch die Schlussglocke.

Am Donnerstag steht mit dem EZB-Zinsentscheid um 13:45 Uhr und der EZB-Pressekonferenz um 14:30 Uhr das Highlight fest. Ferner werden aber um 11:00 Uhr das BIP für die Eurozone im ersten Quartal 2019 veröffentlicht und zeitgleich auch die Daten zur Beschäftigung in der Eurozone im ersten Quartal 2019. Aus den USA werden um 13:30 Uhr die Challenger Stellenstreichungen für den Mai erwartet und um 14:30 Uhr werden zeitgleich die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf Wochenbasis, sowie die Handelsbilanz für den April und die Produktivität ex-Agrar und der Arbeitskostenindex (beide fürs erste Quartal 2019) veröffentlicht. Von der Unternehmensseite berichten unter anderem Bertrandt (DE), Ciena (US), Signet Jewelers (BM), Domo (US) und Beyond Meat (US) von ihren aktuellen Quartalszahlen.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienindizes tendierten am Donnerstag während des Übergangs von der asiatischen zur europäischen Handelszeit noch uneinheitlich. Die US-Futures wiesen leichte Kursverluste auf. Di ersten DAX-Indikationen lagen bei 11.970 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Mittwoch via Xetra mit einem mageren Plus von 0,08 Prozent bei 11.980,81 Punkten. Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 03. Juni 2019 bei 11.620,64 Punkten bis zum jüngsten Zwischenhoch des 05. Juni 2019 bei 12.057,73 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände wären bei 12.058/12.161/12.225 und 12.328 Punkten zu ermitteln. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 11.891/11.839/11.788/11.724 und 11.621 Punkten in Betracht. Weiter gen Süden lägen noch Unterstützungsbereiche bei 11.518/11.454 und 11.351 Punkten bereit.

