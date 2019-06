Die Internationale Kakaoorganisation ICCO hat ihre Prognose für den Überschuss am Kakaomarkt in der laufenden Saison 2018/19 von 39.000 auf 36.000 Tonnen gekappt. Neueste Schätzung weisen auf eine geringere Produktion hin, die jüngst erst noch aufgestockt worden war. Auf Jahressicht bleibt trotzdem ein Anstieg der Produktionsmenge von 4 Prozent zu nennen - an der Elfenbeinküste sind es sogar 12 Prozent (inoffiziellen Zahlen zufolge bis zu 18 Prozent mehr als im Vorjahr). Hierzu können Sie auch die letzte technische Besprechung vom 16. Mai 2019: "In der Warteschleife" einsehen. Im Anbauland Ghana solle die Gesamtproduktion hingegen mit minus 4 Prozent leicht ...

