Fiat Chrysler: Fiat zieht Angebot zu Fusion mit Renault zurück. Der Autobauer Fiat Chrysler FCA hat in der Nacht zum Donnerstag überraschend sein Angebot zur Fusion mit dem französischen Hersteller Renault zurückgezogen. Das sagte FCA- Sprecher Niel Golightly in Rom. Zuvor hatte der Renault-Verwaltungsrat seine Entscheidung über die Aufnahme förmlicher Fusionsgespräche mit FCA auf Antrag der französischen Regierung ohne weitere Angaben von Gründen verschoben. (Quelle: Finanznachrichten.de) Dialog Semiconductor: Die Leerverkäufer des Hedgefonds Marshall Wace LLP haben ihr Short-Engagement in den Aktien des Halbleiter-Herstellers Dialog Semiconductor PLC sichtbar erhöht. Der von Ian Wace und Paul Marshall gegründete Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP hat am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...