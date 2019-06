Die Nerven der über längere Zeit hinweg gebeutelten Lufthansa-Aktionäre sind an den letzten Handelstagen zumindest etwas geschont worden. Das Papier notiert aktuell höher als vergangenen Freitag. Damit könnte die morgen endende Woche für die erste seit April (!) werden, in denen der DAX-Titel nicht an Wert verloren hat.

