Nach einem deutlich schwächeren ersten Quartal blicken die Anleger gespannt auf das laufende zweite Quartal von Tesla. Erholt sich der Absatz von Model S, X und 3? Die dem Elektroautobauer nahe stehende US-Seite Electrek will von einem Insider erfahren haben, dass zumindest die Verkäufe im Hauptmarkt USA sehr gut verlaufen. Gestern hätten sich Tesla-US-Topmanager in einem Call getroffen, in welchen klar geworden sei, dass Tesla im Q2 bereits 33.000 Fahrzeuge ausgeliefert habe, womit man "Rekordzahlen" in den USA anvisiere. Denn Tesla will alleine im Monat Juni laut Electrek weitere 33.000 im Heimatmarkt ausliefern. Um das Verkaufsteam anzufeuern, soll Tesla einen Bonus von 1.200 Dollar pro Mann versprochen haben, wenn dieses ehrgeizige Ziel erreicht wird. Der bisherige Rekord, den Musk unbedingt brechen will, liegt bei 90.700 Autos im Q4 2018. Versprochen hat er den Anlegern zuletzt sogar "90.000 bis 100.000" Auslieferungen im Q2.

