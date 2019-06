2018 präsentierten 591 Aussteller aus 32 Nationen das gesamte Spektrum der messtechnischen Systemkompetenz vom Sensor bis zur Auswertung. Auch in diesem Jahr zeigen Hersteller und Distributoren von Sensoren und Komponenten ihre Messsysteme und Prüfanlagen sowie Komponenten und Zubehör solcher Systeme und Anlagen. Auch Dienstleister für die Beratung und Durchführung von Mess-, Prüf-, Test- und Überwachungsaufgaben, Instrumentierung und Kalibrierung sind vor Ort.

Fachforen informieren

Auf den Foren in Halle 1 und Halle 5 präsentieren die Aussteller an allen drei Veranstaltungstagen neue Entwicklungen, Produkte und Anwendungsmöglichkeiten. In Halle 1 reichen die Themen von Industrie 4.0, Embedded Machine Learning für Echtzeitanwendungen über Akustische Verfahren zur berührungslosen Qualitätsprüfung und Effiziente Schwingungsanalyse an drehenden Maschinen. In Halle 5 drehen sich die Vorträge um Prozessüberwachung und -automatisierung in der Cloud, Laser Doppler Vibrometrie sowie die Erhöhung der Qualität von Messdaten durch intelligente Algorithmen. Der Eintritt ist frei.

Sensorik und Messtechnik für die Prozessautomation

Mit dem flächendeckenden Einzug der Digitalisierung auch in die Prozessautomation sind die Anforderungen an Sensoren ...

