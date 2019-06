Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - 66,6% der im Jahr 2018 neu errichteten Wohngebäude werden mit erneuerbaren Energien beheizt, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: In fast der Hälfte (47,2%) der insgesamt 107 200 neuen Wohngebäude waren erneuerbare Energien die primäre, also die überwiegend eingesetzte Energiequelle. ...

