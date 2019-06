Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - An den starken Wochenauftakt konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern nicht mehr anknüpfen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Bei 12.058 Punkten habe die Marktteilnehmer der Mut verlassen, so dass der Ausflug über die Marke von 12.000 Punkten ein temporäres Phänomen geblieben sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...