Die US-Bank JPMorgan hat ING von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft, das Kursziel aber von 13,00 auf 12,50 Euro gesenkt. Die Kursschwäche im Vorjahr und im vergangenen Monat mache die Bewertung der Aktie mit einer Dividendenrendite von 7 Prozent nun wieder attraktiv, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Seine Prognosen für die Benelux-Banken revidierte er allerdings nach unten angesichts des Drucks auf die Nettozinsmargen in der Eurozone bei noch länger niedrig bleibenden Zinsen./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2019 / 20:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2019 / 00:17 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-06-06/09:06

ISIN: NL0011821202