FRANKFURT (Dow Jones)-- Der DAX-Future tendiert am Donnerstag im frühen Verlauf leichter. Im Tageshoch kratzte er an der 12.000er-Marke, konnte sie allerdings nicht nehmen. Die Charttechniker der Commerzbank sehen den DAX-Future in einer laufenden Flaggenkonsolidierung mit einer oberen Begrenzung bei 12.120 Punkten. Nach dem Abschluss des kurzfristigen Abwärtstrends dürfte ein Trading-Markt im Umfeld der 10-Tage-Linie anstehen. Ein direkt bevorstehendes Verlassen der Flagge nach oben sei aus technischer Sicht nicht vorbereitet.

Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert 22 auf 11.970 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.000 und das Tagestief bei 11.950,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 4.800 Kontrakte.

June 06, 2019 02:40 ET (06:40 GMT)

