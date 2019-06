Es ist gerade einmal 10 Tage her, dass Fiat-Chrysler mit dem Vorschlag einer Fusion eine Bombe platzen ließ. In der Spitze schossen die Aktien der Franzosen um 15 Prozent in die Höhe. Siehe hierzu auch die Besprechung vom 27. Mai 2019: "Renault: Gute Laune bei Investoren". Nun sind die Gespräche endgültig für beendet erklärt worden, ein Zusammenschluss damit vom Tisch.

So schnell und voreilig wie die Kurse emporgeklettert sind, dürfen Sie zu Beginn des heutigen Handels wieder fallen. Die vorbörsliche Indikation lässt nichts Gutes erahnen, Abschläge von gut 10 Prozent dürften für den Anfang in den Büchern stehen. Technisch ist das Wertpapier von Renault weiter angeschlagen, ein tragfähiger Boden leider nicht in Sicht. Das könnte unter Umständen frische Jahrestief hervorbringen und bietet ...

